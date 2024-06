SARONNO – LEGGIUNO – Ieri l’Amor sportiva ha preso parte a Leggiuno all’intitolazione dello stadio comunale a Gigi Riva.

“La nostra presenza – spiegano i dirigenti Amor Sportiva Francesco Cerullo e Andrea Guai detto Gigi – era legata al fatto che appena appreso della scomparsa del grandissimo campione ci siamo attivati con il presidente del Asd Leggiuno affinché si potesse organizzare un torneo in memoria del grandissimo campione. In realtà non sapevamo che era in discussione già da parecchi anni la possibilità di poter intitolare la struttura comunale all’idolo del Cagliari e della nazionale italiana dove tutt’ora detiene il record di goal”.

Purtroppo il meteo non è stato favorevole in tal senso e i piccoli campioni del 2016 che avrebbero dovuto disputare una partita durante il torneo non hanno avuto la possibilità di giocare. La cerimonia invece si è tenuta nonostante la pioggia battente e con una nutrita e sentita partecipazione.

All’evento erano presenti oltre al sindaco Adriano Costantini anche i figli e la famiglia di Gigi Rivai quali hanno ricordato il campione e ringraziato tutti per la presentazione e la calorosa accoglienza. Sono stati anche presentati il murales e la statua dedicata a Gigi Riva che resterà esposta allo stadio Comunale. “È stato un momento molto emozionante essere lì ad ascoltare i vari aneddoti sulla vita di questo grande campione da molti considerato il migliore dei suoi tempi ed è stato un onore e un momento di grande commozione per noi aver partecipato a questo bellissimo evento” Cerullo Francesco e Guai Andrea detto Gigi Dirigenti Amor Sportiva.

