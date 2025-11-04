COGLIATE – Neanche la pioggia è riuscita a fermare la magia di Hallowest, l’evento di Halloween che ogni anno trasforma Cogliate in un villaggio del mistero. Nonostante il meteo incerto, l’edizione di quest’anno ha registrato un’affluenza straordinaria, con migliaia di famiglie, bambini e giovani che hanno invaso il centro storico, decisi a non rinunciare a una serata di festa e divertimento.

Cuore pulsante della manifestazione è stato come sempre il celebre “percorso mostruoso“, un’esperienza unica nel suo genere, ideata e gestita con grande cura dall’associazione Elena e i Cavalli. All’interno del parco pubblico, il percorso ha preso vita con ambientazioni spettacolari, prove di coraggio e stazioni animate, dove figuranti e volontari hanno saputo creare un’atmosfera da brivido capace di coinvolgere visitatori di tutte le età.

Particolarmente apprezzata la novità del 2025, l’angolo Horror Strong, popolato da personaggi inquietanti e imprevedibili, tra cui un misterioso “ospite volante” che ha stupito e divertito il pubblico con effetti speciali sorprendenti.

Quando la pioggia ha finalmente concesso una tregua, la festa è esplosa in tutta la sua energia: spettacoli di magia, musica dal vivo, street food, trampolieri e giochi di fuoco hanno animato la serata, trasformando le vie del paese in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’assessore con delega agli eventi, Gloria Basilico, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della manifestazione, sottolineando come la determinazione dell’organizzazione sia stata decisiva per non vanificare il lavoro di settimane; ha evidenziato inoltre il valore del contributo dei volontari, il cui impegno ha reso possibile la riuscita di un evento tanto complesso quanto partecipato.

Il plauso è andato anche alle numerose associazioni locali, che con la loro presenza e collaborazione hanno garantito il successo di una manifestazione ormai riconosciuta come uno dei punti di riferimento del territorio. Anche quest’anno, Hallowest ha confermato la sua formula vincente: divertimento, fantasia e spirito di comunità, uniti in una serata capace di scaldare i cuori anche sotto la pioggia.

(foto dell’evento)

