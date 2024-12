SARONNO – Il successo della quarta stagione di L’amica geniale, considerata tra le migliori serie del 2024 dal New York Times e tra i contenuti più visti su RaiPlay, ha visto il contributo di un saronnese: Andrea Leanza, esperto di trucco prostetico premiato con il David di Donatello nel 2021. Sul set di Caserta, Leanza e il suo team hanno lavorato per invecchiare i personaggi, applicando protesi sottili e dettagliate, come per Lenù (Alba Rohrwacher), dove piccole modifiche alla pelle segnano lo scorrere del tempo.

Sfide più complesse hanno riguardato personaggi come Immacolata Greco (Anna Rita Vitolo), con protesi estese su viso e mani che richiedevano sessioni di quattro ore. Il team ha curato anche le pance delle attrici incinte, realizzate con precisione in silicone e schiuma di poliuretano, un processo lungo un mese.

Leanza ricorda con nostalgia l’anno trascorso sui dettagliati set di Caserta, che ricreavano perfettamente l’atmosfera dei romanzi di Elena Ferrante. Ora, insieme a Denise Boccacci, si dedica alla formazione nel suo laboratorio, mentre le produzioni italiane affrontano una difficile crisi dovuta ai tagli ai finanziamenti pubblici.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti