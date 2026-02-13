SARONNO – Un viaggio tra affreschi rinascimentali e arte contemporanea nel cuore di Saronno. È stata inaugurata domenica 8 febbraio alla Sala Nevera di viale del Santuario 2 la mostra evento “Angels, le Ali dell’Arte”, promossa dall’associazione culturale 21zero47 con il patrocinio del Comune di Saronno. L’esposizione resterà aperta fino all’8 marzo e ha preso il via con una partecipazione numerosa di visitatori, che hanno apprezzato le opere pittoriche e scultoree proposte.

Ad aprire ufficialmente l’iniziativa sono stati gli interventi dell’assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio e della consigliera di Parità di Regione Lombardia Annamaria Gandolfi. La rassegna nasce con l’obiettivo di offrire alla città l’opportunità di conoscere anche artisti del territorio, trasformando Saronno in un punto d’incontro tra emozioni, cultura e spiritualità. Il progetto intreccia arte contemporanea, moda e design, dando vita a un percorso immersivo e coinvolgente.

La direzione artistica è affidata a Sara Digiovanni, mentre la curatela porta la firma del trendsetter Flaviano Brutto. Partecipano inoltre Arti<>sta e Andrea Gatti.

Il titolo dell’esposizione richiama il legame profondo tra Saronno e i suoi affreschi rinascimentali, patrimonio identitario della città. Il riferimento è alle opere custodite nel Santuario, firmate da Bernardino Luini e Gaudenzio Ferrari. Proprio per valorizzare questa connessione, il 15 febbraio alle 15.30 è in programma una visita guidata al Santuario a cura di Cantastorie, per approfondire il significato storico e simbolico di questi capolavori.

In mostra trovano spazio dipinti, sculture e installazioni di artisti contemporanei chiamati a reinterpretare il tema dell’angelo, simbolo universale di bellezza, amore e positività. L’iniziativa si propone così come un ponte tra passato e presente, ribadendo il ruolo dell’arte quale linguaggio capace di unire e ispirare. Nella parte più raccolta della galleria sono allestite le opere scultoree selezionate da Arti<>sta.

Oltre all’esposizione, il calendario prevede un ricco programma di appuntamenti tra performance, sfilate, incontri e talk. Dopo l’opening dell’8 febbraio alle 15.30 con Michele Sangineto, il 13 febbraio alle 18 è previsto un dialogo sugli Esseri di Luce con Romina Demasi e Laura Mancuso. Il 19 febbraio alle 15.30 spazio al Suminagashi, progetto di Rosella Fusi. Il 28 febbraio alle 17 sarà la volta di The Butterfly Effect Project di Gatti e Rumignani. Il 7 marzo alle 17 è in programma Il mondo di Frida di Claudia Gaetani, mentre l’8 marzo alle 16 si terrà Indossare Visioni a cura di Nau Hub.

Tra gli artisti presenti figurano Simona Della Bella, Miky Degni, Alberto Morelato, Sul filo dell’Arte, Sara Digiovanni, Camilla Proserpio, Alex Volpato, Andrea Gatti, Sara Giovanninetti, Rosella Fusi, Giuseppe Caso, Marco Penati, Annamaria Roberti, Michele Penna e Luciano Calvi.

La mostra è visitabile alla Sala Nevera il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18; il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Un’occasione per riscoprire, attraverso linguaggi diversi, il dialogo tra la tradizione artistica della città e le espressioni creative del presente.

