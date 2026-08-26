SARONNO — Venerdì 28 e sabato 29 agosto torna a Saronno Animatica – Piccolo Festival di Corti di Animazione, l’evento dedicato al cinema d’animazione indipendente organizzato dall’associazione culturale Il Tassello.

Negli spazi di Casa Morandi andranno in scena due giornate di proiezioni, incontri e attività aperte al pubblico, costruendo attorno al cortometraggio d’animazione un programma che guarda anche alla musica, all’illustrazione, alla sperimentazione visiva, in un contesto che vedrà il coinvolgimento diretto del pubblico.

Al centro, come da tradizione, rimane il cinema d’animazione nelle sue forme più sfaccettate: opere provenienti da differenti Paesi, tecniche e linguaggi che mostrano come l’animazione contemporanea sia uno spazio narrativo vivo di ricerca ed espressione autoriale.

Il programma di questa edizione si presenta ricco di appuntamenti, con ingresso libero e gratuito.

Venerdì 28: il concorso internazionale e la giuria popolare

La serata di venerdì 28 agosto è dedicata al cuore di Animatica: il concorso internazionale di cortometraggi d’animazione, che avrà luogo alle 21.

Le opere, selezionate tra 199 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, saranno proiettate a Casa Morandi, dove il pubblico sarà parte attiva del festival: attraverso la giuria popolare, gli spettatori potranno votare i corti in concorso e scegliere il vincitore attraverso una scheda anonima che sarà consegnata ad inizio serata.

Al film vincitore sarà assegnato un premio di 700 euro, grazie al contributo del Comune di Saronno che patrocina il festival.

La selezione porta a Saronno opere e autori provenienti da diversi Paesi, offrendo uno sguardo sulle molte direzioni intraprese oggi dall’animazione indipendente: dalla narrazione alla sperimentazione, dalle tecniche tradizionali alle nuove possibilità del linguaggio audiovisivo.

Sabato 29 agosto: Animatica si apre alle contaminazioni

La seconda giornata amplia lo sguardo oltre il concorso e porta il festival a incontrare altre forme artistiche.

Nel corso del pomeriggio e della serata, Casa Morandi si animerà con proposte rivolte a pubblici diversi: da Minimatica per i più piccoli, alle attività di disegno e character design, fino agli incontri tra immagini, musica e sperimentazione.

Tra gli appuntamenti, la selezione Special Mention, dedicata a opere che hanno particolarmente colpito la giuria tecnica, e le proiezioni di Introspectica, un nuovo spazio ospitato dalla Sala Nevera e rivolto a cortometraggi capaci di esplorare dimensioni più intime. In programma anche Rukeli, opera di Alessandro Rak premiata dalla giuria di Animatica alla seconda edizione di CortoCircuito Festival.

In serata sarà annunciato e premiato il corto vincitore del concorso, scelto dal pubblico durante le proiezioni della sera precedente.

Animatica chiuderà con una pratica che appartiene alle origini del cinema e la porta nel presente: la sonorizzazione dal vivo. Prima che il cinema avesse una voce, le immagini erano accompagnate dalla musica eseguita dal vivo. Animatica riprende questa relazione tra suono e immagine affidando a musicisti della scena locale il compito di costruire dal vivo nuove atmosfere sonore per una selezione di cortometraggi astratti. In scaletta il collettivo torinese Sintetica e la band saronnese ZioCrocifisso.

Minimatica: l’animazione vista dai più piccoli

Sabato pomeriggio torna anche Minimatica, lo spazio di Animatica dedicato alle bambine e ai bambini.

Dalle 16, i più piccoli potranno assistere a una selezione di cortometraggi pensata per loro e diventare così una piccola giuria. Il corto premiato sarà proiettato sullo schermo “dei grandi” e verrà inviato un attestato firmato dalla nostra grande mini giuria all’autore del corto vincitore.

Accanto alle proiezioni ci sarà “10 metri di forme animabili“, un’attività di disegno collettivo curata da Sara Ghioldi, realizzata con il supporto di Momarte, che fornisce i materiali per consentire alle bambine e ai bambini di lasciare una traccia, disegnare insieme e sperimentare con forme e immagini.

Il workshop di Character Design

Animatica vuole essere anche uno spazio in cui avvicinarsi ai processi creativi dell’animazione.

Sabato 29 agosto, dalle 16 alle 19, Riccardo Mazzoli – Animazzoli condurrà un workshop dedicato al Character Design, rivolto a partecipanti dai 14 anni in su.

Un’occasione per scoprire come nasce e prende forma un personaggio, dal primo segno alla costruzione della sua identità visiva, insieme ad un grande animatore italiano.

La prenotazione è fortemente consigliata: Prenota su Eventbrite

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