SARONNO – Non solo dibattito politico sul futuro e sul recupero, ma anche il fascino del passato. Le aree dismesse sono state al centro del weekend saronnese grazie alla mostra fotografica “Segni e tracce, il mondo di ieri a Saronno”, ospitata al Mils. Due giornate di grande partecipazione, con un pubblico che ha animato gli spazi tra ricordi, curiosità e tanta emozione davanti agli scatti esposti.

Protagoniste le 72 fotografie di Edio Bison e dell’Archivio Longoni, capaci di restituire volti, sguardi e atmosfere della città tra anni Trenta e boom economico, fino al declino della centralità della fabbrica. A colpire i visitatori non sono stati solo i soggetti ritratti, ma anche la qualità delle stampe e la capacità evocativa delle immagini, che hanno suscitato lunghi applausi e complimenti all’autore.

Molto apprezzato, all’inaugurazione di sabato, l’intervento della sindaca Ilaria Pagani, che ha sottolineato il valore della mostra non solo come occasione di memoria, ma anche come punto di partenza per il futuro. “Sarebbe bello che queste fotografie potessero restare a disposizione della città in modo stabile” ha detto la prima cittadina, rilanciando l’idea di un percorso permanente.

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)

