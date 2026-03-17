ARESE – Ha aperto oggi, martedì 17 marzo, il campo di tulipani di Arese: dalle 10 è iniziata ufficialmente la stagione 2026 di Tulipani Italiani, con ingresso gratuito fino al 20 marzo e possibilità, ancora per pochi giorni, di acquistare online i buoni open. Nel campo di via Luraghi 11, nell’area della Valera di fronte a Il Centro, sono sbocciati 600 mila tulipani pronti ad accogliere i visitatori. L’iniziativa permette anche quest’anno di passeggiare tra i filari e raccogliere personalmente i fiori, vivendo un’esperienza a contatto diretto con la natura.

Per questa edizione sono state introdotte nuove varietà e combinazioni di colori, con un allestimento completamente rinnovato rispetto agli anni precedenti. Accanto ai tulipani trovano spazio anche narcisi, iris e allium, che arricchiscono il percorso e offrono nuove scenografie naturali.

L’organizzazione ha puntato su varietà precoci per garantire una fioritura già significativa da fine marzo, con l’obiettivo di arrivare nel pieno della stagione durante le festività pasquali. Il campo è stato realizzato accanto al muro della Villa Ricotti, in una zona caratterizzata da alberature e aree ombreggiate che, condizioni meteo permettendo, potrebbero consentire di prolungare l’apertura fino ai primi giorni di maggio.

Gli orari prevedono apertura tutti i giorni: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19,30, mentre sabato e domenica dalle 8,30 alle 19,30. L’attività si svolge anche in caso di pioggia; eventuali chiusure saranno legate esclusivamente a motivi di sicurezza.

Tra le novità anche una nuova installazione scenografica pensata per accompagnare il percorso e offrire spunti fotografici, oltre allo spazio dedicato alla scoperta delle varietà coltivate.

L’iniziativa si conferma un appuntamento atteso della primavera, capace di unire natura, tempo libero e valorizzazione del territorio con un’esperienza accessibile e immersiva.

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