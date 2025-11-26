SARONNO – Una mattinata partecipata e carica di significato quella di sabato 22 novembre al parco De Rocchi, in piazza Unità d’Italia, dove Semplice Terra Aps e Legambiente, con il supporto del comune, hanno messo a dimora sei nuovi tigli.

Tra questi, uno è stato dedicato a Franco Turconi, presidente e fondatore di Semplice Terra, recentemente scomparso e da sempre impegnato nella valorizzazione del verde cittadino. Nel vicino Parco dei Frati, Legambiente ha piantato altri cinque tigli, uno dei quali dedicato proprio a Turconi.

All’iniziativa erano presenti il vicesindaco Mattia Cattaneo e l’assessore Mauro Lattuada, insieme agli attivisti e ai rappresentanti delle associazioni. L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire il contributo di Turconi alla tutela dell’ambiente e al coinvolgimento delle nuove generazioni. Una cerimonia semplice ma sentita, accompagnata dagli scatti realizzati da Andrea Iannone.

(foto di Andrea Iannone)

