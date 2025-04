SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Come anticipato qualche mese fa da ilSaronno arriva a anche a Saronno, Caronno Pertusella e Meda “Piantalalì”, il progetto di piantagione e riforestazione avviato da Fnm e Trenord per ricostruire tratti di reti ecologiche interrotte dall’urbanizzazione, con il supporto scientifico di Fla – Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

Gli interventi nei tre Comuni interesseranno complessivamente circa 55mila mq, su cui cresceranno 2.100 nuove piante e arbusti; si aggiungono ai “cantieri verdi” già conclusi a Cormano, Paderno Dugnano, Busto Arsizio, Rescaldina, Castellanza, Gerenzano, Novate Milanese.

“Piantalalì” lavora per ripristinare in Lombardia le reti ecologiche utilizzate da animali e specie vegetali per muoversi e svilupparsi, spesso interrotte dallo sviluppo urbanistico. La ricostruzione di queste reti consente di tutelare la biodiversità delle diverse aree, cioè la ricchezza di specie animali e vegetali presenti in un ecosistema.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

