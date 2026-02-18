SARONNO – Una serata dedicata all’arte e alla condivisione ha animato il foyer del teatro in occasione della presentazione della nuova mostra di Art Foyer. Protagonista dell’appuntamento la fotografa Simona Muzzeddu, accolta da un pubblico numeroso e partecipe, con la presenza di molti artisti del territorio.

L’incontro di presentazione della mostra “In my heart” si è aperto con l’intervento di Claudio Pagelli e Sabrina Romanò, che hanno illustrato il senso e gli obiettivi della nuova kermesse espositiva, sottolineando il valore di uno spazio che continua a promuovere talenti e linguaggi espressivi diversi, rendendo il foyer un luogo vivo e accessibile alla comunità.

A seguire, gli attori di Helianto Simone Giarratana e Chiara Angaroni hanno proposto un reading dedicato al tema del cuore. Un momento intenso e coinvolgente, che ha unito parola e interpretazione scenica, creando un ponte ideale tra fotografia e teatro e suscitando l’attenzione e l’emozione dei presenti. La serata si è conclusa con un rinfresco offerto da Galli al Teatro, occasione informale per incontrare l’artista, scambiare impressioni e consolidare il dialogo tra pubblico e protagonisti dell’iniziativa.

Con In my Heart, Simona Muzzeddu mette in mostra cinque differenti progetti che rappresentano altrettante tappe fondamentali di un percorso coerente e stratificato che attraversa il sentire umano come esperienza fisica, psicologica. Nel complesso, l’esposizione costruisce un viaggio emotivo e concettuale che attraversa il cuore, l’identità, la solitudine, la natura e la finitezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09