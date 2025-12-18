SARONNO – Domenica 14 dicembre alle 17.30, nel foyer del teatro Giuditta Pasta di Saronno, e’ stata presentata la mostra “Opere Buffe“, nuovo appuntamento della rassegna d’arte Art Foyer, organizzata dall’associazione culturale Helianto e dall’associazione Artigianarte, in collaborazione con il teatro. La curatrice è Sabrina Romanò.

Protagonisti sono Vittoriano Ferioli e Marzia Rizzo. Con Opere Buffe, i due autori firmano una provocazione diretta e brillante al mercato dell’arte contemporanea. Dopo la presentazione da parte di Claudio Pagelli, presidente di Helianto e Sabrina Romanò, è seguita una divertente performance, curata dagli stessi artisti e interpretata dagli attori dell’ associazione Helianto www.hellianto.it

A seguire un ricco buffet offerto da Galli al Teatro. La mostra è visitabile sino al 18 gennaio.

(foto: Armando Iannone e Helianto)

