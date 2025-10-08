SARONNO – Le barchette di carta come simbolo di fragilità e speranza: con questo tema l’artista Fioriti ha inaugurato la nuova stagione espositiva di Art Foyer, accogliendo un pubblico numeroso e attento. Le fotografie in mostra esplorano la condizione umana attraverso un segno semplice ma universale, quello della barchetta, che diventa metafora di viaggio, sogno e resistenza.

L’evento, organizzato in collaborazione con Helianto e Artigianarte, segna la ripresa del progetto di Art Foyer, accolto con grande soddisfazione dal consiglio direttivo delle due realtà culturali.

A rendere ancora più intenso il pomeriggio è stato il reading curato da Chiara Angaroni e Simone Giarratana, culminato in un gesto simbolico: la costruzione di una barchetta di carta con i colori della pace e la scritta “Save Gaza”. «Abbiamo voluto diffondere un messaggio di pace», hanno spiegato gli attori.

La serata si è conclusa con un buffet offerto da Galli al Teatro.

La mostra di Fioriti è visitabile fino al 23 novembre.

(foto di Armando Iannone)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09