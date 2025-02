ARESE – I malviventi sono entrati in azione nelle prime ore di oggi, sabato 22 febbraio, assaltando il bancomat della filiale della Crédit Agricole di via Matteotti. L’allarme è scattato alle 4.20 e ha fatto correre i vigilantes di SicurItalia, raggiunti poi dai carabinieri.

Si sono trovati davanti al bancomat divelto, con pezzi sparsi tra il marciapiede e l’aiuola antistante. Il rapido intervento dei vigilantes non ha comunque permesso di vedere i malviventi in fuga, che hanno realizzato un vero e proprio blitz rapidissimo. A svelare con precisione cosa sia successo e quanti siano i criminali che hanno assaltato l’istituto saranno le telecamere della videosorveglianza. Per ora restano i danni al bancomat, letteralmente sventrato, e all’interno della sede.

Per tutta la notte la zona è stata presidiata da SicurItalia, anche dopo che i carabinieri hanno terminato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori dell’assalto.

