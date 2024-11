UBOLDO – Shock nella comunità uboldese per quanto successo l’altra notte, quando qualcuno ha preso di mira la statua della Madonna di Fatima con i pastorelli, addirittura scagliando contro le immagini sacre un asse da stiro. Franco Colombo, responsabile locale dell’Acli, che ha sede nelle vicinanze, porta la sua testimonianza sull’accaduto: “Ancora una volta nella notte i bravi ragazzi hanno colpito. Basta non se può più qualcuno deve intervenire, noi volontari dedichiamo tempo in parrocchia nelle pulizie e manutenzione”.

Presto, ricorda Clombo, “in piazza ci sarà il presepe, e allora cosa succederà?”

In piazza Conciliazione vicino alla chiesa parrocchiale qualcuno, si pensa in orario notturno perchè nessuno ha visto nulla, ha preso di mira la composizione sacra, causando danni non trascurabili; ad una delle statue è stata rotta una mano; un’altra è stata danneggiata.

10112024