SARONNO – Buona la prima per Saronno Civica, l’associazione che ieri ha ufficialmente presentato alla città il proprio progetto e la propria idea di partecipazione civica.

L’evento si è svolto giovedì 15 ottobre alle 17 nell’auditorium della scuola Aldo Moro e ha visto una partecipazione significativa: oltre 100 persone, insegnanti e cittadini interessati ai temi dell’educazione, della scuola e della vita della nostra città.

Un incontro pensato non come una semplice presentazione, ma come un primo momento di confronto e approfondimento su temi concreti che riguardano il futuro della città e, in particolare, il mondo della scuola.

Ad aprire i lavori è stato Roberto Farné dell’Università degli Studi di Bologna, che ha tenuto una lezione dedicata all’outdoor education, illustrandone principi, opportunità e valore educativo. Un approccio che porta l’esperienza dell’apprendimento oltre gli spazi tradizionali della scuola e che rappresenta una prospettiva sempre più interessante per costruire percorsi educativi innovativi e a misura di ragazze e ragazzi anche per Saronno grazie alla nuova scuola Rodari.

A seguire, Francesca Pozzoli, già assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Airoldi che fece un grande investimento su quest’opera, ha presentato il progetto e la realizzazione della nuova scuola Rodari, soffermandosi sulle caratteristiche e sulle scelte progettuali dell’intervento e sul rapporto tra gli spazi scolastici, la didattica e la comunità.

Molte le domande e gli interventi dal pubblico che hanno affrontato diversi aspetti del rapporto educativo tra insegnanti e bambini e più in generale i temi della fruibilità della città da parte dei piu piccoli.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione di oggi – commenta la presidente di Saronno Civica, Sabina Banfi –. Vedere così tante persone, cittadini e insegnanti, scegliere di dedicare il proprio tempo a un momento di confronto è per noi un segnale importante. Significa che c’è voglia di partecipare, di informarsi e di discutere del futuro della nostra città. È esattamente lo spirito con cui nasce l’Associazione Saronno Civica“.

L’associazione si propone infatti come uno spazio aperto di partecipazione, confronto e approfondimento, nel quale mettere al centro idee e progetti per Saronno, favorendo il dialogo tra cittadini, competenze e realtà del territorio.

“Partiamo dalla scuola perché crediamo che non esista città senza scuola né scuola senza città: ma – aggiunge Banfi –.questo è solo l’inizio. L’associazione Saronno Civica vuole essere un luogo dove affrontare i problemi e le opportunità della città con serietà, competenza e spirito costruttivo”.

La grande partecipazione registrata all’iniziativa rappresenta dunque per l’associazione un primo, incoraggiante passo verso un percorso che intende proseguire con nuovi incontri, momenti di approfondimento e occasioni di confronto. Per chi fosse interessato è possibile iscriversi all’associazione mandando una mail all’indirizzo [email protected] La quota associativa è di 15 euro. Per chi non è riuscito a partecipare, sul canale youtube PieroDaSaronno è possibile vedere il convegno.

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