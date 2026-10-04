SARONNO – Una domenica di sole, tanta gente a passeggio e il mondo dell’associazionismo saronnese protagonista nel cuore della città. È in pieno svolgimento questa mattina “Associazioni in festa”, la manifestazione che ha portato in centro 50 realtà del territorio, ciascuna con il proprio stand, le proprie attività e soprattutto la possibilità di incontrare direttamente i cittadini. Sin dalle 10 le vie e le piazze centrali si sono progressivamente animate, con molti saronnesi che hanno approfittato della bella giornata per curiosare fra le postazioni. In vetrina c’è un panorama estremamente variegato: volontariato e solidarietà, cultura, musica, ambiente, assistenza, attività sociali e ricreative. Fra le realtà presenti ci sono Croce rossa, Avis, Enpa, Pro loco, Amnesty, Unitre, Corpo musicale cittadino, Gruppo fotografico Agorà, Ambiente Saronno, Saronno Point, Lions Club Host Solidalia, Lilt, Gruppo Alice e Auser Saronno, insieme a molte altre. La festa rappresenta soprattutto un’occasione per conoscere da vicino associazioni che operano durante tutto l’anno in città e parlare direttamente con i volontari, raccogliendo informazioni sulle loro iniziative e sulle possibilità di partecipare alle diverse attività.

Si continua sino alle 18 – La manifestazione è tutt’altro che conclusa e proseguirà per tutto il pomeriggio. Piazza Libertà resta uno dei punti di riferimento, con Radiorizzonti impegnata nell’animazione e nelle interviste ai rappresentanti delle associazioni.

Dopo gli appuntamenti della mattinata, il programma pomeridiano prevede alle 14.30 il concerto del Coro Incanto Musica Vocale e dalle 15 i laboratori pop e rock della scuola di musica Albero Musicale. Alle 16 sarà il momento dei finalisti del contest “Saronno Famosi”, mentre alle 17 è previsto il concerto di Francesca Visentin, finalista di “The Voice Senior 2025”. Per tutta la giornata, sino alle 18, a Villa Gianetti resta inoltre attiva l’area dedicata ai giochi e alle iniziative per i bambini. Dalle 15 appuntamento anche in piazza Ugo La Malfa con le attività di Danzarte Studio.

Una domenica dunque ancora tutta da vivere, con il centro cittadino che sino al tardo pomeriggio resterà la grande vetrina delle tante realtà associative e dei volontari che animano quotidianamente Saronno.

04102026