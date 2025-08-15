GERENZANO – Continuano a stupire e incantare le majorettes gerenzanesi che, dal 7 al 10 agosto, hanno preso parte al World Baton Technical Championship. Tre le atlete che sul campo si sono particolarmente distinte:

Beatrice Carnelli ha partecipato al campionato insieme ad atleti provenienti da altre 13 società con la disciplina Twirling Corps sulle note di “My Way” salendo sul gradino più alto del podio e conquistando il titolo di campioni mondali.

Viola Giuffrè partecipa nella disciplina Solo categorie Junior esegue una buona performance e si classifica sedicesima nella fase preliminare dietro alle americane e giapponesi.

Sofia Delfino nella disciplina X-Strut cat. Junior esegue un ottima performance si classifica dodicesima nella fase preliminare sfiorando la finale.

Non sono mancati ottimi risultati anche alla Nations Cup, tenutasi dal 3 al 6 agosto. Le atlete gerenzanesi hanno sfilato alla cerimonia di apertura con la divisa della nazionale: un momento emozionante che ha preceduto un’ancor più emozionante gara.

Il 4 agosto sono scesi in campo i Duet Junior A:

Sofia Colisello e Sofia Delfino hanno rotto il ghiaccio entrando sicure e sorridenti, hanno eseguito un bellissimo duo che le fa classificare 17° nella fase preliminare.

Colombo Elena e Giuffrè Viola eseguono una bellissima performance che le ha fatte classificare 13° sfiorando la finale.

Il nostro Team Twirl Senior B ha esordito in campo internazionale e gareggiato nella fase preliminare regalando immense soddisfazioni. A scendere in campo sono le titolari: Sofia Bianchi, Sofia Colisello, Elena Colombo, Sofia Delfino, Viola Giuffrè, Alice Giuffrida, Nora Mahfoud, Letizia Monti. A bordo campo restano due preziosissime riserve – Carlotta Landonio, Martina Farbo – che durante questo anno agonistico hanno avuto un gran da fare tra i vari infortuni hanno cambiato mille volte posizione, ma sono sempre state pronte a sostenere la squadra in ogni momento.

Il team si classifica 16° nella fase preliminare, non accede alla finale, ma le ragazze avranno questa inestimabile esperienza nel proprio bagaglio personale.

“Siete state davvero tutte bravissime, con grande dedizione avete portato a termine questo lungo impegno e ci avete regalato grandi emozioni – così commenta Elena Bonzini, presidente dell’associazione Gerenzano Twirling -Ringraziamo i coach che hanno seguito in team e individualmente le nostre atlete,Chiara Ghirimoldi, Marisa Piroli, Silvia Grasselli, Pieter Hazeu. Grazie anche per il sostegno di tutti i genitori in questo anno di preparazione a questo grande evento.”

