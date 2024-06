BRUSAPORTO – Nello scorso fine settimana di sabato 17 e domenica 18 giugno, si sono svolti a Brusaporto, in provincia di Bergamo, i campionati regionali di atletica leggera dedicati alle categorie cadetti e ragazzi che hanno visto impegnati i giovani saronnesi dalla Osa Saronno Libertas.

Durante la competizione i giovanissimi atleti saronnesi hanno dato il meglio accompagnati da un’atmosfera, oltre che sportiva, armoniosa e comunitaria che caratterizza sempre l’atletica leggera portando a casa i seguenti risultati: 15° posto per le Cadette, 12° posto per i Ragazzi, 18° per le Ragazze.

(foto di Davide Lazzaroni)