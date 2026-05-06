BRESCIA – L’Osa Saronno Libertas non tradisce le attese ai Campionati Regionali di prove multiple disputati lo scorso fine settimana del 2 e 3 maggio a Brescia portando a casa uno spettacolare titolo di campione regionale e numerosi podi prestigiosi.
Le luci dei riflettori puntano sicuramente verso l’atleta saronnese di salto in lungo Francesco Borroni che, tra la categoria Allievi, riesce a conquistare con un grandioso record personale ben 6005 punti laureandosi, così, campione regionale di decathlon. Ma il week-end a Brescia per l’Osa Saronno regala anche altri ottimi risultati come il secondo posto conquistato da Leonardo Bazza tra gli Assoluti con un punteggio di 6128, da Federico Cristofaro tra i Junior e da Marta Parazzi tra le Promesse. Nella categoria Junior si riconferma tra i migliori anche Anna Carboni che con un punteggio di 4569 riesce a conquistare il secondo posto al primo eptathlon della nuova categoria.
Positivi anche i piazzamenti di Gioele Gatti, quarto tra gli Assoluti con un punteggio di 5588, Martina Maiocchi, sesta tra le Allieve con 3939, Marco Luraschi, settimo tra i Junior con 4643, e Giovanni Clerici in settima posizione nella categoria Cadetti.
Risultati fantastici che confermano sempre di più la tradizione di atleti multiplisti dell’associazione sportiva saronnese, ormai punto di riferimento tecnico di eccellenza in Lombardia per l’atletica.
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