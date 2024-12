La magia del Natale avvolge le vie di Cislago con luci, decorazioni e creatività: sono 12 le attività commerciali pronte a sfidarsi per il titolo di vetrina natalizia più bella del paese e del Saronnese. Il concorso, organizzato dai commercianti con il supporto di Confcommercio Ascom Saronno e la mediapartner di ilSaronno, è un invito a vivere le feste in pieno spirito natalizio, celebrando la bellezza delle tradizioni locali.

Le votazioni si aprono martedì 10 dicembre e tutti possono partecipare scegliendo la loro vetrina preferita. Per votare, basta inviare un messaggio WhatsApp con il numero della vetrina oppure utilizzare il QR code esposto su ciascun allestimento. È l’occasione perfetta per ammirare l’impegno, l’originalità e la passione dei commercianti cislaghesi, che hanno trasformato le loro vetrine in piccole opere d’arte natalizie.

ilSaronno ha realizzato una splendida fotogallery con tutti i partecipanti: dodici vetrine, ciascuna con la propria anima e fantasia, pronte a incantare grandi e piccoli. Ogni scatto include il nome del negozio e i contatti online, per permettere a tutti di sostenere i commercianti locali con il proprio voto… e magari anche con qualche acquisto natalizio!

Scegliete la vostra vetrina preferita e lasciate che lo spirito delle feste vi guidi: votare è un gesto semplice, ma capace di illuminare il Natale dei nostri commercianti. Non perdete l’occasione di vivere questa gara entusiasmante e di contribuire a rendere ancora più speciale il Natale di Cislago!

200 SINERGY STYLE SNC DI ANTONIETTA POTUTO & C.

201 OHANA S.N.C. DI MELLA SILVIA E FISCHETTI MATTEO

202 OCCHIUTO STEFANIA (bio un. Celiaco)

203 LA CAMELIA DI FRANCO SERENA

204 LA CONTEA DEL GIOCO SNC DI ELENA LUCINI & C

205 IMMOBILIARE FRONTINI DI FRONTINI CHIARA – http://www.immobiliarefrontini.com/

206 FRANCO CINZIA https://www.instagram.com/cinziacurvycouture/

207 MONDO INFORMATICO SRL

208 M.R. IDEE PREZIOSE SAS DI SAIBENE MARIA ROSARIA E C. – https://www.instagram.com/mrideepreziose/profilecard/?igsh=MXN2ZGRhZDJoamdycw==

209 MR. TREND DI BONFANTI ALICE – https://www.instagram.com/mrtrendcislago/profilecard/?igsh=b3drbWJoaXdwYXBq

210 GIARDINOMANIA DI MOIANA CARLO ALBERTO

211 MARY’S FLOWER – https://www.facebook.com/share/15p8jxypTS/?mibextid=LQQJ4d