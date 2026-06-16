ARGEGNO – È Francesco Piras, 36 anni, residente a Centro Valle Intelvi, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì lungo la statale Regina, tra Argegno e Brienno. Nelle ore successive alla tragedia è emerso anche un importante sviluppo sul fronte delle indagini: i carabinieri hanno arrestato per omicidio stradale il conducente dell’altra vettura coinvolta nello schianto. L’incidente si è verificato attorno alle 0.40 e ha coinvolto due automobili che si sono scontrate per cause ancora al vaglio degli investigatori. A seguito del violento impatto, l’auto guidata da Piras è uscita dalla carreggiata precipitando nelle acque del lago di Como.

A bordo della vettura si trovava anche la compagna trentacinquenne della vittima. La donna è riuscita a raggiungere la riva ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Varese. Per Francesco Piras, invece, non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco al termine di una complessa operazione di ricerca e soccorso che ha visto impegnati anche sommozzatori, personale sanitario e forze dell’ordine.

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Como hanno effettuato i rilievi e sottoposto ai controlli di legge l’altro automobilista coinvolto, un ventinovenne residente a Solaro. Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolemico di 1,78 grammi per litro, oltre tre volte superiore al limite consentito. Sulla base degli elementi raccolti, i militari hanno proceduto al suo arresto con l’accusa di omicidio stradale. Il giovane, rimasto ferito nell’incidente e ricoverato in codice giallo, si trova attualmente in ospedale sotto sorveglianza. Sarà ora l’autorità giudiziaria a coordinare gli ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello schianto e stabilire le responsabilità della tragedia.

16062026