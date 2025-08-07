SARONNO – Due feriti e traffico in tilt: è questo il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 7 agosto in via Galli a Saronno.

Intorno alle 10.30, un’auto si è ribaltata dopo l’impatto con un autotreno, finendo ruote all’aria. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze, una dell Croce viola Cesate e una della Croce azzurra di Rovellasca, supportate dall’automedica partita da Milano.

I vigili del fuoco di Saronno hanno messo in sicurezza la vettura e l’area, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità. I due occupanti dell’auto sono rimasti feriti in modo non grave: entrambi trasportati in codice giallo, uno all’ospedale Sant’Anna e l’altro a Legnano. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, su cui stanno lavorando le forze dell’ordine. Nella fotogallery, le immagini dell’auto ribaltata, dei soccorsi in azione e delle operazioni di messa in sicurezza della strada.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09