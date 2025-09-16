SARONNO – Piazza Libertà si è trasformata oggi in una grande vetrina di motori e passione. Ad accogliere le settanta auto storiche dell’Autogiro d’Italia 2025 c’erano decine di curiosi e appassionati che hanno seguito con entusiasmo l’ingresso in città delle vetture arrivate alla spicciolata. Le vetture, dopo l’arrivo del pomeriggio, torneranno in piazza domani mattina la partenza verso Bormio è infatti prevista tra le 8 e le 9, con gli equipaggi ospitati per la notte all’hotel Gran Milan.

In piazza è stato allestito un corridoio d’arrivo con i gonfiabili che hanno fatto da scenografia all’ingresso dei veicoli, mentre un’area dedicata con gazebo ha accolto i piloti e gli organizzatori. Proprio loro hanno raccontato al sindaco Ilaria Pagani e all’assessore allo sport Mauro Lattuada i dettagli della tappa, segnata da “un arrivo un po’ in ritardo” ma accolta dal calore del pubblico. Presenti anche i consiglieri Augusto Airoldi e Gianpietro Guaglianone, oltre all’ex assessore Gabriele Musarò.

Le auto non hanno deluso le aspettative: tra le più ammirate e fotografate spiccavano la Lamborghini 350 GT celeste, una elegante Mercedes 220 nera, diverse Jaguar XK e una splendida Corvette rossa accanto alle Porsche e alle Ferrari degli anni ’80 e ’90. La regina incontrastata degli scatti è però stata l’Alfa dei carabinieri, guidata da due militari in divisa, che ha catturato l’attenzione dei più piccoli e degli appassionati di storia automobilistica. “E’ quella dei modellini” ha detto qualcuno.

