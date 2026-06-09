LAZZATE – Con 182 donazioni effettuate, otto anni di presidenza dal 2009 al 2017 e un totale di cinquant’anni di servizio volontario in Avis, e ad oggi ancora consigliere, il 2 giugno Florindo Ferro è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica durante la cerimonia per la Festa della Repubblica in Prefettura a Monza. Un riconoscimento importante che premia l’impegno sociale di Ferro e, attraverso di lui, il valore dell’attività svolta da Avis.

La cerimonia si è svolta alla presenza del prefetto di Monza Enrico Roccatagliata, delle più alte cariche della città e della Provincia, e dei sindaci della Brianza. Ferro ha così ricevuto l’attestato al fianco del vicesindaco di Lazzate Loredana Pizzi e di fronte al pubblico nel quale si trovavano familiari e

rappresentanti del direttivo Avis Lazzate.

“Si tratta di un’emozione grande per tutti noi – commenta Antonio Devoti, presidente Avis Lazzate –, avevamo fatto domanda perché il nostro caro Ferro ottenesse questo riconoscimento e ora finalmente la bella notizia. Oltre a essere una soddisfazione per lui e la sua famiglia crediamo sia anche dimostrazione di quanto l’impegno per il sociale e l’attività svolta da Avis siano importanti e da valorizzare.”

“Il giorno dopo aver compiuto diciotto anni ho iniziato a donare sangue e non ho mai più smesso – racconta Florindo Ferro – È stato naturale per me, tutti in famiglia erano donatori e mi sembrava giusto e normale contribuire. Così come lo è stato il passaggio alla presidenza, del resto ho sempre passato tanto tempo in Avis e in momenti impegnativi della mia vita è stata la mia salvezza. È come una seconda casa.”

L’onorificenza conferita a Florindo Ferro rappresenta il riconoscimento di un percorso personale straordinario che lo ha visto promotore di tante iniziative dell’Avis comunale nel corso degli anni, ma anche un’occasione per ricordare il valore della donazione di sangue e dell’impegno volontario al servizio della comunità.

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