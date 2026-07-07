LAZZATE – Le ultime settimane sono state particolarmente intense e ricche di emozioni per la sezione locale dell’Avis di Lazzate, attiva sul territorio fin dal lontano 1962 con il costante obiettivo di promuovere la donazione volontaria, anonima e gratuita di sangue ed emocomponenti. L’associazione si è distinta non solo per le sue consuete attività sul campo, ma anche per importanti momenti istituzionali e di coinvolgimento delle nuove generazioni.

Il cuore delle celebrazioni recenti ha visto come protagonista Florindo Ferro, storico pilastro dell’associazione ed ex presidente dal 2009 al 2017. Già insignito lo scorso 2 giugno del prestigioso titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nella prefettura di Monza, Ferro ha ricevuto un ulteriore omaggio ufficiale durante la seduta del consiglio comunale del 30 giugno. Il sindaco Andrea Monti gli ha consegnato una targa a nome di tutta l’amministrazione, definendolo un esempio e un punto di riferimento fondamentale per l’intera comunità lazzatese. Con ben 182 donazioni all’attivo e oltre cinquant’anni di volontariato, Ferro ha approfittato del momento per lanciare un accorato appello ai giovani, ricordando che donare il sangue non costa fatica, tutela la propria salute e salva concretamente delle vite.

Sul fronte della sensibilizzazione dei cittadini, il 14 giugno l’Avis ha celebrato la Giornata mondiale del donatore di sangue posizionando un punto informativo in piazza Giovanni XXIII. I volontari presenti sono riusciti a stimolare l’interesse della cittadinanza e a raccogliere numerose manifestazioni di interesse da parte di aspiranti nuovi donatori.

Parallelamente, l’attenzione dell’associazione si è rivolta alle scuole tramite il concorso artistico annuale che ha coinvolto gli alunni delle classi quinte dell’Istituto A. Volta. Prima di dare spazio alla creatività, i ragazzi hanno partecipato a un incontro formativo coordinato dal direttore sanitario dell’Avis comunale di Lazzate, il dottor Gandolfo Canò, il quale ha illustrato il valore del sangue dal punto di vista storico e scientifico. Gli spunti emersi hanno guidato la realizzazione dei disegni e i vincitori sono stati premiati con un contributo destinato alla dote scuola.

L’impegno di Avis Lazzate non si ferma e guarda già ai prossimi appuntamenti cruciali per la raccolta: le prossime giornate di donazione per l’anno in corso sono state programmate per le domeniche del 19 luglio e del 25 ottobre. I prelievi si svolgeranno alla sede consorella di Avis Lentate, situata in via Cesare Battisti 12 a Lentate sul Seveso. Per qualunque informazione o per prenotarsi, la cittadinanza può fare riferimento al numero telefonico 02.96328218 o scrivere all’indirizzo email ufficiale dell’associazione.

(foto degli eventi)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09