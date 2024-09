CASTELLANZA – Bella partita, vittoria e qualificazione alla finale per l’Az Robur Saronno sabato pomeriggio al Palaborsani di Castellanza nel torneo Morelli, 84-78 per i biancazzurri contro i bresciani del Lumezzane, che militano nella stessa categoria, la serie B Nazionale dove i saronnesi approdano in questa stagione.

Domenica alle 19.15 la finalissima contro la vincente di Legnano-Fiorenzuola.

Tornando alla gara contro Fiorenzuola, in grande evidenza il nuovo acquisto Giulietti, che ha realizzato 17 punti; l’altro nuovo arrivo Maspero ne ha realizzati 11.

Prosegue dunque il percorso di avvicinamento del Saronno alla nuova stagione: per ora, dalle amichevoli, solo indicazioni positive. Il debutto avverrà al Palaborsani sabato 28 settembre, contro Faenza, alle 17.