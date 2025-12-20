CARONNO PERTUSELLA – ROVELLO PORRO – Un rombo di Vespa, cappelli rossi e tante sorprese: così i “Babbi Natale in vespa” hanno portato un anticipo di festa e sorrisi tra i banchi delle scuole cittadine. Venerdì 19 dicembre l’iniziativa del Vespa Club Caronno Pertusella ha fatto tappa prima alla scuola dell’infanzia Collodi e poi alla primaria di Bariola, trasformando il pomeriggio in un momento di allegria condivisa.

I soci, tutti in abito da Babbo Natale, hanno personalizzato le proprie Vespa con addobbi natalizi, regalando ai bambini una sfilata colorata e fuori dal comune. Applausi, foto ricordo e tanta curiosità hanno accompagnato l’arrivo del gruppo nei cortili scolastici, dove l’obiettivo era uno solo: portare gioia e spirito natalizio.

L’iniziativa fa parte di una due giorni prenatalizia: dopo le scuole, sabato 20 dicembre i Babbi Natale in vespa hanno raggiunto il villaggio di Natale di Rovello Porro, con ritrovo festoso e momento conviviale finale. Una tradizione che unisce motori, solidarietà e comunità.

