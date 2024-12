SARONNO – Tanti cappellini da Babbo Natale e altrettanti sorrisi hanno riempito questa mattina domenica prima dicembre le strade di Solaro, dove si è svolta l’edizione 2024 della Babbo Run. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, ha trasformato il centro cittadino in un festoso scenario natalizio, con oltre 264 partecipanti pronti a condividere una mattinata di sport, allegria e musica.

Fin dalle 10, famiglie, gruppi di amici e associazioni sportive si sono radunati davanti a Villa Borromeo, punto di partenza della manifestazione.

Dopo una sessione di riscaldamento guidata da In x Aut, la corsa ha preso il via alle 10,30 da via Borromeo. I Babbi Natale, con i loro cappellini rossi, hanno percorso le vie di Solaro, accompagnati dalle note delle più amate canzoni natalizie.

Ecco la fotogallery

—

