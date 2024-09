SARONNO – “Giorno dopo giorno i sogni dei ragazzi e nostri si stanno realizzando. Il prossimo futuro ci riserverà altre sorprese che renderanno la nostra Robur sempre più la nostra casa”.

Così la presidenza della Gs Robur riassume l’avvio della stagione 2024/2025 durante la presentazione delle squadre realizzata sabato 14 settembre al campo del centro sportivo Ugo Ronchi di via Colombo.

Un’occasione per i baby calciatori della società di ritrovarsi insieme e di colorare di azzurro il campo tutti insieme. Della Gs Robur fanno parte bambini dal 2011 al 2019: gli iscritti sono 160 per 13 squadre con 26 allenatori e altrettanti dirigenti. Inoltre la società ha annunciato la decisione di cimentarsi per la prima volta nell’agonistica con i 2011.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚽️ G.S. Robur 1919 Saronno ⚪️🔵 (@gsrobursaronno1919)

