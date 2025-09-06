COGLIATE – Ottimo debutto per Marco Fusaro sotto il tendone di Bake Off Italia. Nella prima puntata della tredicesima edizione, trasmessa venerdì 5 settembre su Real Time, il concorrente di Cogliate si è messo subito in evidenza con prove convincenti e una determinazione che ha colpito i giudici.

Il suo percorso è iniziato con il cavallo di battaglia: una torta ai tre cioccolati con cintura di biscuit, apprezzata per gusto ed anche l’audacia della scelta. Nella prova tecnica, che prevedeva la realizzazione di una cheesecake al forno, Fusaro ha conquistato il secondo posto, confermandosi tra i migliori. La terza sfida, la prova creativa, lo ha visto cimentarsi con una message cake: sulla torta la scritta «non mollare», chiaro richiamo alla sua volontà di non arrendersi. Una performance che gli ha permesso di sfiorare il grembiule blu, poi assegnato a Francesca.

Durante la serata, Fusaro ha più volte ricordato il proprio passato da runner e il desiderio di raggiungere un risultato importante. Non è mancato un siparietto con il giudice Tommaso Foglia, che gli ha chiesto se non stesse “gufando” Francesca. Chiara la risposta di Marco: “Solo sana competizione”.

Per lui è un’avventura che parte con il piede giusto, sostenuto dalla sua “famiglia M” – la moglie e i due figli, primi assaggiatori di ogni creazione.

Con questo esordio, Cogliate conferma il proprio legame con il programma: dopo Paolo Patrizi nel 2017 e Samuele Vitorino a Junior Bake Off Italia nel 2020, è ora il turno di Marco Fusaro, pronto a vivere fino in fondo questa nuova sfida.

