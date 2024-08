SARONNO – A distanza di oltre un anno dalla propria ultima apparizione in gara, Laurence Balestrini è tornato ad essere grande protagonista nel campionato Zinox F2000 Formula Trophy, che ha disputato il proprio quinto round stagionale sul circuito del Mugello.

Nonostante il periodo di assenza forzata dalle corse per i concomitanti impegni professionali, l’ex-campione italiano di Formula Renault ha subito ritrovato il giusto feeling con la velocità, mettendo a segno un weekend di grande consistenza e privo di sbavature.

La grande novità legata al ritorno in pista di Balestrini è stata infatti legata alla nuova monoposto, visto che per la prima volta in carriera il pilota saronnese si è cimentato a bordo di una Dallara di Formula 3, anche in questo caso gestita dal team Viola Formula Racing.

Nonostante l’assenza di test e la necessità di dover familiarizzare con la nuova vettura direttamente su uno dei tracciati più difficili ed impegnativi al mondo, Balestrini ha messo a frutto la propria esperienza migliorando di sessione in sessione i propri tempi sul giro e fornendo ai tecnici della scuderia diretta da Andrea Viola preziose indicazioni per migliorare il comportamento della monoposto.

Al termine di un fine settimana in crescendo, il driver lombardo ha concluso la manifestazione con un settimo ed un sesto posto finale nella classe Platinum, lasciando intravedere ottime prospettive di crescita per il futuro.

La prima giornata è ovviamente servita a Balestrini per familiarizzare con la sua nuova vettura, puntando ad accumulare chilometri preziosi nel corso delle due sessioni di prove libere prima di montare un set di gomme nuove per la qualifica. La sfida con il cronometro ha visto il saronnese ottenere un best lap personale di 1:54.277, che gli ha consentito di guadagnarsi un posto in dodicesima fila sullo schieramento di partenza (composto da quasi quaranta vetture) nonché la sesta posizione nella propria classe di riferimento.

Nel corso della prima gara del weekend, disputatasi sabato 24 agosto, Balestrini si è reso autore di una prestazione regolare e senza errori, volta soprattutto alla necessità di capire il comportamento della monoposto con un maggiore carico di benzina. L’indomani, dopo aver evitato un incidente multiplo allo start

generato da un’altra monoposto rimasta ferma sulla griglia di partenza, il portacolori Viola Formula Racing ha ulteriormente migliorato le prestazioni del giorno precedente, chiudendo in sesta piazza nella classe Platinum e soprattutto centrando il terzo gradino del podio nella graduatoria Gentleman.

“Siamo arrivati al Mugello – commenta Balestrini – dopo aver completato in extremis i lavori sulla monoposto, dunque non ci è stato possibile effettuare alcun test prima del weekend. Nonostante ciò, abbiamo cercato di capire il comportamento della vettura e grazie all’ausilio dei tecnici del team Viola Formula Racing siamo riusciti a progredire costantemente. In gara-1 ho badato a non prendermi rischi eccessivi e ad accumulare chilometri importanti per maturare esperienza, mentre nella prova finale, dopo aver dapprima evitato un incidente allo start ed un secondo verificatosi alla curva Arrabbiata 1, sono riuscito a conquistare un buon sesto posto nella classe Platinum ed a salire sul podio nella categoria Gentleman”.

E conclude: “Devo rivolgere un grande ringraziamento a tutti i meccanici della mia squadra ed al team manager Andrea Viola, i quali hanno svolto un lavoro eccezionale per allestire la macchina in tempo e consentirmi di gareggiare questo weekend. Grazie anche ai miei sponsor che continuano a sostenermi ed a tutti coloro che mi seguono: adesso l’appuntamento è per la tappa di Monza, dove contiamo di fare un altro passo avanti e di toglierci altre soddisfazioni in questa nuova avventura!”

Laurence Balestrini tornerà in pista nel sesto round stagionale della Zinox F2000 Formula Trophy, in programma nel Tempio della Velocità di Monza nel weekend del 4-6 Ottobre.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare anche la pagina Facebook del pilota ‘Laurence Balestrini – Racing Driver’ ed il sito web www.laurencebalestrini.it

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti