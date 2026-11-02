SARONNO – Lavoratori riuniti davanti ai cancelli, rappresentanti sindacali impegnati nell’assemblea e tanta preoccupazione per il futuro dello stabilimento. Questa mattina, lunedì 2 novembre, la Barco di via Banfi è stata al centro di una nuova giornata di mobilitazione, con uno sciopero di otto ore e un presidio al quale hanno partecipato circa cento dipendenti.

Dalle 10 alle 11 si è svolta l’assemblea organizzata da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, durante la quale i sindacalisti hanno illustrato gli sviluppi della vertenza e le richieste avanzate all’azienda.

Sono complessivamente 71 i posti di lavoro in bilico: 46 dipendenti a tempo indeterminato interessati dalla procedura di licenziamento collettivo e 25 lavoratori interinali per i quali non è previsto il rinnovo del contratto.

La crisi riguarda lo stabilimento saronnese della multinazionale belga, specializzato nella produzione di monitor ad alta precisione per il settore medicale. L’azienda ha annunciato il trasferimento in Cina di oltre metà della produzione, una scelta contestata dai sindacati, che chiedono il ritiro dei licenziamenti, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e un piano industriale per garantire il futuro della fabbrica.

Durante l’assemblea è stata sottolineata anche la preoccupazione per le possibili ripercussioni sull’indotto e sull’economia del Saronnese. Il prossimo confronto tra azienda e organizzazioni sindacali è fissato per giovedì 5 novembre a Varese.

Nella fotogallery, alcuni momenti della mattinata di sciopero e dell’assemblea dei lavoratori davanti allo stabilimento Barco di via Banfi.

02112026