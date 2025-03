MILANO -Buona la prima per il Bc Baseball Saronno, che si prepara a debuttare nel campionato di Serie C con una prestazione convincente nel test amichevole disputato sabato pomeriggio. La squadra guidata da Gennaro Seguella è scesa in campo al centro sportivo Saini di Milano, affrontando una formazione giovanile degli Ares Baseball.

Al di là del risultato, che ha visto il Saronno imporsi con un ampio margine, la partita ha rappresentato un’importante occasione per affinare l’amalgama tra i giocatori, in particolare con i nuovi innesti provenienti dai Cabs Seveso. Il test ha permesso inoltre di valutare alcune dinamiche di gioco in vista dell’imminente inizio di stagione.

Il Bc Baseball Saronno ha voluto ringraziare lo staff dell’Ares Baseball per l’ospitalità e la collaborazione. Il prossimo impegno della squadra sarà domenica 16 marzo, con un triangolare a Bovisio Masciago, dove affronterà le formazioni dei Buffaloes e i Bergamo Walls.

(foto: alcune fasi dell’amichevole)

10032025