SARONNO – È stato inaugurato nei giorni scorsi il campo da baseball di via Ungaretti, al termine degli interventi di adeguamento che lo rendono ora utilizzabile anche per il campionato di baseball per ciechi e ipovedenti.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è la sindaca Ilaria Pagani, che evidenzia come il progetto rappresenti un passo concreto verso una città più inclusiva. I lavori, realizzati in collaborazione con il Saronno Baseball Softball Club, hanno previsto tra le altre cose la realizzazione delle corsie in terra rossa, fondamentali per consentire agli atleti non vedenti di orientarsi durante il gioco, oltre all’adeguamento complessivo della struttura. L’investimento, pari a circa 25 mila euro, amplia le possibilità di utilizzo dell’impianto e lo trasforma in un punto di riferimento per una disciplina sempre più attenta all’inclusione.

L’inaugurazione si è svolta domenica, in occasione della prima partita stagionale degli Hurricane Saronno, che hanno esordito con una vittoria agli extra inning contro i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Una giornata , presente la sindaca Pagani, che ha visto la partecipazione di atleti, dirigenti, famiglie e appassionati, confermando l’interesse e la partecipazione della comunità. Per l’amministrazione comunale si tratta di un punto di partenza per proseguire nel miglioramento degli impianti sportivi cittadini, con l’obiettivo di renderli sempre più accessibili e aperti a tutti.

(foto Marco Napolitano; alcuni monenti della giornata inaugurale)

17042026