GALLARATE – Derby da brividi e finale da film quello andato in scena questa sera a Gallarate, dove la Robur Saronno ha centrato la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie B Interregionale, imponendosi 83-85 in trasferta al termine di una gara combattuta e spettacolare.

Davanti a un palasport gremito, i padroni di casa sono partiti forte con una tripla in apertura, ma il primo quarto si è chiuso con Saronno avanti di misura (19-20), segno di un equilibrio che avrebbe caratterizzato gran parte della serata. Nel secondo periodo Gallarate ha alzato il ritmo trascinata dall’ex saronnese Romanó, trovando un vantaggio importante e andando al riposo lungo sul 42-32.

La reazione ospite non si è fatta attendere: dopo la pausa, la Robur ha cambiato marcia. Guidata da un ispirato Pellegrini, ha costruito una rimonta convincente, arrivando all’ultima frazione avanti 56-68. L’ultimo quarto è stato un susseguirsi di emozioni, con rimonte e controsorpassi continui fino al finale più rocambolesco possibile: a un secondo dal termine, rimessa lunga e canestro decisivo di Acunzo, che ha regalato alla Robur un successo di grande carattere e maturità.

Con questa vittoria, la formazione saronnese prosegue a punteggio pieno in testa al girone, confermando le buone sensazioni del debutto e l’ambizione di essere protagonista anche in questa stagione.

(foto: alcune immagini del match)

04102025