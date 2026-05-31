SARONNO – Buona la prima per la Robur Saronno nella finale del campionato DR2 maschile. Al Pala Ronchi di via Colombo, davanti a oltre 400 tifosi che hanno riempito gli spalti nonostante il caldo, i biancoblù hanno superato Legnano 87-84 portandosi in vantaggio nella serie decisiva per la promozione.

La partita è stata combattuta ed equilibrata per tutti i 40 minuti. Dopo il 25-21 del primo quarto, i saronnesi hanno conservato un margine minimo all’intervallo lungo, chiudendo avanti 44-43. Nella ripresa gli ospiti hanno provato a cambiare l’inerzia della sfida, raggiungendo il massimo vantaggio sul 47-53 nel terzo periodo.

La Robur ha però reagito, riportandosi in carreggiata fino al 78-78 a 3’43” dalla conclusione. Nel finale, mentre all’esterno del palazzetto si scatenava un temporale, Tolotti e compagni hanno trovato i canestri decisivi per conquistare il successo per 87-84.

Gara 2 è in programma giovedì 4 giugno a Legnano.

01062026