SARONNO – Una partita combattuta fino agli ultimi secondi, ma senza il lieto fine per la Robur Saronno, sconfitta 63-66 dai Rams Daverio nella nona giornata del campionato di Divisione Regionale 1, girone D. Domenica pomeriggio, al PalaRonchi di via Colombo, la formazione allenata da coach Rota ha tenuto testa agli avversari, restando in partita fino alla sirena conclusiva. Tre soli punti hanno separato le due squadre al termine di un confronto equilibrato, nel quale i saronnesi hanno cercato fino all’ultimo di ribaltare il risultato. A spuntarla sono stati gli ospiti, che hanno conquistato due punti importanti per la propria classifica.

Nonostante la sconfitta, la Robur ha ricevuto gli applausi del pubblico di casa, protagonista anche dell’iniziativa «Tifo Positivo», che ha accompagnato l’appuntamento domenicale al palazzetto saronnese.

La società ha voluto sottolineare proprio l’intensità della sfida e la partecipazione degli spettatori, pubblicando sui propri canali social una fotogallery di 45 immagini realizzate da Daniele Belli, che raccontano i momenti principali della partita e l’atmosfera sugli spalti.

Con questo risultato la Robur Saronno resta a quota 4 punti, mentre i Rams Daverio salgono a 6. La classifica del girone è guidata da Cistellum Cislago, Draghi Gorlazy e Basket Club Arlunese, tutte appaiate a 16 punti.

I risultati della nona giornata

Virtus Luino-Ardens Sedriano 74-72

Basket Venegono-Ardor Bollate 79-69

Sportlandia Tradate-Basket Club Arlunese 77-81

Pallacanestro Castronno-ASA Cinisello 74-68

GS Paderno Dugnano-Cistellum Cislago 61-79

Rondinella Sesto-Draghi Gorlazy 65-81

Robur Saronno sq. B-Rams Daverio 63-66

La classifica

Cistellum Cislago, Draghi Gorlazy, Basket Club Arlunese 16 punti; Virtus Luino 12; Ardor Bollate, Rondinella Sesto, Pallacanestro Castronno 10; ASA Cinisello, Basket Venegono 8; Rams Daverio, Sportlandia Tradate 6; Ardens Sedriano, Robur Saronno sq. B 4; GS Paderno Dugnano 0.

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