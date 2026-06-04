LEGNANO – La Robur Saronno conquista la promozione in Dr1 superando Legnano 79-100 in gara 2 della finale playoff e chiudendo la serie sul 2-0. La partita è rimasta equilibrata per buona parte della gara. Dopo un avvio punto a punto, i biancazzurri hanno trovato il primo allungo soltanto nel finale del primo quarto, chiuso sul 25-33. Nel secondo periodo Legnano è riuscita a rientrare dopo essere finita anche a -10, con le squadre andate al riposo sul 51-53.

L’equilibrio è proseguito anche nel terzo quarto, ma nel finale della frazione la Robur ha trovato canestri importanti che le hanno consentito di allungare sul 67-73. La svolta definitiva è arrivata in apertura di ultimo periodo con una difficile tripla di Tolotti per il 69-76. Da quel momento i saronnesi hanno preso definitivamente il controllo della sfida, raggiungendo il +10 sul 69-79 a 7’32” dalla sirena e aumentando progressivamente il margine fino al conclusivo 79-100 che ha sancito la promozione.

Robur: Merico 7, Zerbi, Tolotti 29, Rimoldi, Bacuzzi 3, Pagani 11, Maioli 25, Cova 8, Mariani 17.

(foto: alcune immagini nel match)

04062026