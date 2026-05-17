SARONNO – Grande entusiasmo in casa Robur Basket Saronno dopo il passaggio del turno nei playoff di Dr2 maschile. La squadra allenata da coach Alessandro Leva ha infatti superato Laveno Valcuvia nei quarti di finale conquistando l’accesso alla semifinale.

Ora i saronnesi affronteranno Bosto in una serie che scatterà oggi, domenica 17 maggio, alle 19 al PalaRonchi di via Colombo con Gara1. Gara2 si giocherà venerdì 22 maggio alle 21.15 a Varese, mentre l’eventuale Gara3 è prevista domenica 24 maggio ancora a Saronno. La società ha condiviso sui social una gallery fotografica dedicata ai giocatori e alla festa per il traguardo raggiunto dopo la vittoria contro Laveno Valcuvia ai quarti di finale.

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17052026