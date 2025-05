SARONNO – Riviviamo i momenti della sfida fra Robur Saronno e Marcallo nelle immagini di Andrea Elli, che raccontano tutta la determinazione e l’entusiasmo dei biancoblu al PalaRonchi.

Dopo aver fatto il primo passo verso la qualificazione con il successo in trasferta per 75-86, la Robur Saronno non ha lasciato spazio a dubbi nel ritorno dei quarti di finale playoff DR2, imponendosi in casa con un netto 88-54.

Una gara senza storia, dominata fin dalle prime battute dai padroni di casa, che hanno confermato il buon momento di forma e la solidità del gruppo. Il PalaRonchi di via Colombo ha fatto da cornice a una prova corale convincente, che ha permesso ai saronnesi di chiudere con autorità la serie contro il Marcallo.

Grazie a questo doppio successo, la Robur accede al turno successivo dei playoff, dove affronterà i milanesi del Niguarda. Appuntamento già fissato per domenica prossima, quando andrà in scena la semifinale.

21052025