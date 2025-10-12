SARONNO – Serata intensa e grande spettacolo al Palaronchi, dove la Robur Saronno ha sfiorato l’impresa contro la corazzata Pavia nella sfida di serie B Interregionale. In un palazzetto gremito e caloroso, i ragazzi di coach Luca Ansaloni hanno tenuto testa agli ospiti fino al supplementare, cedendo solo nel finale per 97-101.

Ottimo l’avvio dei saronnesi, sempre in vantaggio nella prima parte di gara e protagonisti di un duello punto a punto fino al 82-82 che ha portato all’overtime. Determinazione e gioco di squadra non sono bastati, ma il pubblico ha premiato con applausi convinti la prestazione dei biancoblù.

Tra i migliori in campo Acunzo con 24 punti, Fioravanti con 18, Molteni con 15 e Pellegrini con 10. Per Pavia, decisivi Bogunovic (23) e Gonzalez (20). Una gara combattuta, ricca di emozioni e belle giocate.

📸 Tutte le immagini dell’incontro nella fotogallery di Edio Bison su ilSaronno.

