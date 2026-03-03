SARONNO – Nella fotogallery di Bereket Bellini, riviciamo il successo dei biancazzurri, vittoria fondamentale per la Robur Saronno – lo scorso fine settimana – nella settima giornata di ritorno della serie B interregionale. Al Pala Ronchi i biancocelesti superano Sansebasket Cremona 74-67 al termine di una partita divisa in due fasi.

Nel primo tempo meglio gli ospiti, avanti 43-28 grazie a maggiore intensità e precisione. Dopo l’intervallo però cambia tutto: Cremona si blocca in attacco e Saronno, alzando la difesa, rientra fino al 47-50 di fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo arriva il sorpasso sul 59-58 a 4 minuti dalla fine e nel finale la Robur controlla chiudendo 74-67.

Decisivi Acunzo nella rimonta e il neoacquisto Fabio Luca Basili nei possessi chiave. Due punti pesanti nello scontro diretto per la salvezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

03032026