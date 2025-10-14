SARONNO – Lo scorso fine settimana per la Robur Saronno è arrivata la prima sconfitta stagionale, nel campionato di basket maschile serie B Interregionale, ma il bilancio di inizio annata resta comunque molto positivo, per una formazione molto rinnovata e piena di giovani e giovanissimi, che stanno tenendo testa alle corazzate del girone.

Sabato in un Palaronchi gremiti i saronnesi hanno perso ma solo al supplementare contro l’ambizioso Riso Scotti Pavia, riviviamo i momenti del match ed i suoi protagonisti con le immagini di Bereket Bellini.

La Robur tornerà sul parquet sabato prossimo in trasferta per la sfida col quotato Pizzighettone, altro team importante.

14102025