CASTELLANZA – L’Az Pneumatica Robur Basket Saronno giovedì sera al Palaborsani di Castellanza conquista la prima vittoria in campionato, il primo successo in assoluto in Serie B Nazionale, alla quinta giornata, contro una delle corazzate del torneo, Treviglio Brianza Basket. La prestazione è maiuscola, con quel pizzico di attenzione ai dettagli in più che era mancata nel corso dei primi quattro turni proposti dal calendario.

La squadra di coach Stefano Gambaro sblocca la stagione e muove la classifica, mettendo insieme un match spettacolare.

Il primo vantaggio è di Saronno con Beretta spalle a canestro, ma da quel momento si apre una lunga fase di gara in cui le percentuali favorevoli a Treviglio consentono agli ospiti di prendere vantaggio di mantenerlo tutto sommato agevolmente. Drocker in uscita dalla panchina dimentica i due 0 consecutivi nelle ultime due gare e spara un 3-6-9 devastante dall’arco. I verdi bergamaschi prendono il largo fino all’8-19. Il finale del periodo però è favorevole ai padroni di casa e quando Quinti mette la bomba del -3 sul 20-23 la partita torna in equilibrio, prima del definitivo +5 firmato da Cagliani.

Nel secondo tempino Treviglio ritrova ritmo e, spinta da una rotazione a dieci uomini abilmente gestita da coach Davide Villa, piazza un nuovo parziale sino al 33-44 del 18’ con la parabola dall’arco di Abega in un inizio di partita da 6/8 dalla distanza per gli ospiti. È il massimo vantaggio sino a quel punto. L’Az continua a competere e resistere e grazie ai liberi di Beretta ed alle giocate di Maspero e si riavvicina sino al -6, prima di chiudere il primo tempo sul 40-48 grazie al canestro pescato da Sergio sulla sirena.

La prima vera svolta biancoazzurra del match arriva ad inizio ripresa, quando un parziale di 7-0 in apertura riapre definitivamente la contesa. Le armi rispecchiano sempre le caratteristiche della squadra di coach Stefano Gamabro: energia, transizione, dinamismo. E nel momento in cui le percentuali degli ospiti calano la partita si gioca sui dettagli. Il primo vantaggio roburino dal 2-0 di inizio partita arriva al 25’ con la bomba di Nasini per il 54-53. Ora i quintetti in campo si scambiano vantaggi, senza che mai l’inerzia si sposti definitivamente da un lato o dall’altro. Alla fine Saronno vince il periodo 25-13, grazie al coinvolgimento di squadra, e va all’ultimo mini riposo avanti di 4 sul 65-61.

Nel secondo tempo non cambia solo la gestione offensiva, ma anche la pressione difensiva: mentre Quinti stoppa o ruba tutto quello che gli passa vicino e il resto lo raccoglie a rimbalzo, Maspero si prende Marcius in una sfida uno-contro-uno di altissimo livello. Tresso in penetrazione su Alibegovic segna un nuovo parziale di apertura quarto (questa volta 3-0) e Villa è di nuovo costretto al time-out. Saronno vola sul 71-63 e tiene il controllo anche negli istanti di difficoltà e c’è pure una tripla di Beretta da dieci metri. Il finale è tutto di Shaggy Negri che segna 8 punti in due minuti per il massimo vantaggio di +13 al 36’. Treviglio non molla, ma non riesce a trovare continuità e nemmeno un paio di perse nel finale mettono a rischio la prima vittoria stagionale, nonché prima vittoria nella storia nel terzo campionato nazionale, che si materializza sull’84-76.

Il contributo offensivo è pressoché totale di tutti i ragazzi disponibili: al 40’ ce ne sono cinque in doppia cifra (Maspero 19, Beretta 15, Pellegrini 13, Quinti 12, Negri 10), ognuno bravo ad aspettare il proprio momento, ognuno bravo a prendersi le proprie responsabilità. La Robur chiude con 11/21 da tre e sette giocatori su otto segnano almeno una conclusione dalla distanza, per una prova balistica corale in controtendenza rispetto alle prime quattro giornate.

Quasi non c’è tempo di festeggiare, perché domenica si torna subito in campo contro la capolista Virtus Lumezzane. Questo campionato di Serie B Nazionale non aspetta nessuno, serve la massima concentrazione verso il prossimo impegno.

Tab.: Pellegrini 13, Nasini 8, Negri 10, Quinti 12, De Capitani 5, Tresso 2, Rossi n.e., Canton n.e, Maspero 19, Beretta 15, Tolotti n.e., Mariani n.e.. All.: Gambaro, De Piccoli, Bettoni.

