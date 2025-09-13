SARONNO – Cinque scatti per raccontare i volti e l’emozione di una serata. Così Edio Bison riassume con le proprie foto la presentazione intera sera al Palaronchi della Robur basket. Presenti accanto ai dirigenti della società, la sindaca Ilaria Pagani, gli assessori Mauro Lattuada e Mattia Cattaneo, oltre al presidente del consiglio comunale Francesco Licata, segno dell’attenzione che la città dedica a un progetto sportivo che quest’anno festeggia i 70 anni di affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro.

Il pubblico ha applaudito la nuova squadra che affronterà il campionato di Serie B Interregionale, guidata da coach Luca Ansaloni con gli assistenti Tommaso Banfi e Gianni Bettoni. Accanto ai senatori della Robur, ci saranno i giovani talenti in doppio tesseramento con il Progetto Giovani Cantù, vicecampioni d’Italia Under17, e il centro Thomas Acunzo, bronzo agli Europei Under17 con la maglia azzurra.

La serata è stata anche l’occasione per lanciare la campagna abbonamenti “Welcome to the show”, che accompagnerà il ritorno delle partite casalinghe al PalaRonchi, in programma il sabato sera alle 21. Sul sito ufficiale della Robur è disponibile il calendario completo della stagione.

