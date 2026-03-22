GAZZADA SCHIANNO – Successo importante per la Robur Saronno nella 10′ giornata di ritorno: i saronnesi superano il 7 Laghi per 73-94 in una gara disputata a porte chiuse.
Avvio subito deciso della Robur, avanti 14-27 al termine del primo quarto dopo un parziale iniziale di 0-8. I locali rientrano nel secondo periodo, ma Saronno mantiene il controllo e va all’intervallo sul 36-46.
Gazzada resta in partita anche nel terzo quarto (54-59), ma nell’ultima frazione la Robur allunga in modo definitivo, chiudendo con autorità.
Tra i migliori Negri, Pellegrini e Acunzo, con Basili in crescita. Due punti preziosi per la corsa salvezza.
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(foto: alcune immagini del match di sabato sera a Gazzada)
22032026
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