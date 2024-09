SARONNO – Sabato la prima amichevole della stagione davanti al pubblico di casa della Az Robur Saronno neo promossa nella serie B nazionale. Al Palaronchi ha giocato contro la Pallacanestro College Basketball per proseguire nella preparazione verso il debutto nel campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

La squadra di coach Stefano Gambaro preme subito sull’acceleratore per avvicinarsi ai ritmi campionato, buone sensazioni in transizione, buone percentuali ai liberi conquistati con energia contro un avversario che mostra atletismo e fisicità. Un buon test, soprattutto per iniziare ad alzare livello di concentrazione.

Az Pneumatica Robur Saronno-College Basket Borgomanero 100-79 (24-16, 26-19, 25-29, 25-15)

AZ ROBUR SARONNO: Negri 10, De Capitani 6, Nasini 9, Pellegrini 19, Tresso 10, Maspero 11, Beretta 12, Quinti 11, Giulietti 8, Motta, Mariani 2, Tolotti 2. All. Gambaro, De Piccoli, Bettoni.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore Fabio)