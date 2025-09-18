SAN GIORGIO SU LEGNANO – Finisce con un insolito 80-80 l’amichevole disputata al Palabertocchi tra Sangiorgese e Robur Saronno, entrambe protagoniste del prossimo campionato di serie A Interregionale.

La sfida, utile come test pre-campionato, ha mostrato una Robur giovane ma capace di reggere il confronto con una delle formazioni più ambiziose del girone. Dopo un primo quarto equilibrato chiuso sul 22-25, i padroni di casa hanno ribaltato la situazione andando all’intervallo in vantaggio e toccando il +10 a metà del terzo periodo (51-41). La reazione saronnese ha riportato il punteggio sul 63-58 a fine terzo quarto, fino al sorpasso nel finale (73-71 a tre minuti dalla sirena). Il match si è chiuso senza supplementari sul definitivo 80-80.

In evidenza per i saronnesi i confermati Pellegrini e Fioravanti, autori di giocate di qualità e intensità, mentre tra i giovani si è distinto Molteni, capace di mettere in difficoltà gli avversari. Per coach Luca Ansaloni restano margini di crescita, ma anche diversi spunti positivi da cui ripartire in vista dell’inizio della stagione.

18092025