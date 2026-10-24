ARCISATE – Trasferta amara per la Robur Basket Saronno, sconfitta 96-67 da Academy Varese sul parquet di Arcisate; nella quinta giornata di andata del campionato di basket serie B Interregionale. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 21-19, i padroni di casa hanno preso il largo nella seconda frazione, trascinati da Benjamin Nantah.

Decisivo il parziale di 30-5 del secondo periodo, che ha portato le squadre all’intervallo lungo sul 51-24. Al rientro dagli spogliatoi la Robur ha provato a reagire, aggiudicandosi di misura il terzo quarto (20-21), senza però riuscire a ridurre sensibilmente il divario. Alla terza sirena il punteggio era di 71-45, prima del definitivo 96-67.

E’ stata una gara indirizzata già prima del riposo, con i giocatori della Academy Varese capaci di gestire l’ampio vantaggio fino alla sirena finale. Nella fotogallery, alcuni momenti della sfida disputata ad Arcisate.

Academy Varese-Robur Saronno 96-67

Parziali: 21-19, 30-5, 20-21, 25-22.

(foto: alcune fasi del match che è stato giocato sabato sera al palasport di Arcisate)

24102026