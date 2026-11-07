TORINO – Sconfitta in trasferta per la Robur Saronno, battuta 81-73 dal Don Bosco Crocetta al PalaBallin di Torino nella settima giornata del campionato di serie B Interregionale. Una partita che ha visto i padroni di casa prendere il largo nella prima metà, prima della reazione dei saronnesi, arrivati a sfiorare la rimonta nel finale.

I piemontesi allungano progressivamente nel primo quarto e consolidano il vantaggio nel secondo, raggiungendo il 37-25 a quattro minuti dall’intervallo. Il canestro sulla sirena di Gualdi fissa il punteggio del riposo sul 46-30.

Nella ripresa la Robur cambia passo e torna fino a meno cinque, ma una serie di triple dei torinesi ristabilisce le distanze: 64-46 alla terza sirena. Nell’ultimo periodo Caglio, Bol, Zotti, Pavlovic e compagni tentano un’altra rimonta, risalendo dal 68-58 fino al meno quattro a due minuti dalla conclusione. Crocetta riesce però a contenere l’assalto e chiude sull’81-73.

Per Saronno resta il rammarico per una prima metà di gara difficile, ma anche la buona reazione nella ripresa. Sabato 14 novembre la Robur tornerà al PalaRonchi di via Colombo per affrontare l’Esperia Cagliari.

Nella fotogallery, le immagini della partita disputata a Torino.

(foto: alcune fasi del match)

07112026